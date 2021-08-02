Парень предложил встречаться: детали гибели молодой пары в парке Львова

У пары, которая погибла во время грозы в Стрыйском парке, было свидание. Парень купил букет и предложил встречаться девушке.

Молодые люди познакомились в интернете, переписывались 2 недели и пошли на свидание. Об этом рассказал друг парня Валерий Колесник.

Важно Гибель пары в Стрыйском парке: дерево на людей могло упасть из-за удара молнии

Что известно о погибших

Ей было всего 18 лет. Известно, что она была со Львова, нигде не училась и не работала. Парень Андрей – 20-летний курсант академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного, учился на 2 курсе. Погибший был родом из Винницкой области.

Представитель академии Антон Миронович рассказал, что погибший хотел стать артиллеристом, неплохо учился и был ответственным. Через неделю у парня должен был начаться каникулярный отпуск.

Что известно о гибели пары во Львове

Во Львове 1 августа был неистовый ураган.

В Стрыйском парке на молодую пару упало дерево и фонарь. Шансов выжить у людей не было.

Признаков гниения на дереве не было. Поэтому, вероятно, беду вызвал удар молнии.

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