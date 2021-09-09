Парк культуры во Львове закрыли на 3 дня из-за проведения корпоратива

Во львовском Парке культуры в течение 3 дней будет происходить подготовка и корпоратив компании SoftServe. Из-за этого часть парка частично закроют для посетителей.

В течение года в Парке культуры происходят примерно 4 подобные мероприятия. Администрация приносит искренние извинения за временные неудобства.

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Часть Парка культуры закроют из-за корпоратива

В связи с организацией и проведением корпоратива компании SoftServe часть Парка культуры перекрыли на 3 дня – с 21:00 8 сентября до 21:00 11 сентября. Мероприятие состоится в пятницу, 10 сентября.

Директор Парка культуры Александр Молодой в комментарии "Твой город" рассказал, что перекроют часть возле сцены и территорию вокруг. В свою очередь, Центральная аллея, Верхняя аллея и Городок аттракционов остаются открытыми.

Молодой отказался сообщать, сколько стоит аренда части парка для проведения мероприятий. Он отметил, что такая информация – конфиденциальная. Всего на территории парка в течение года происходит примерно 4 подобных события.

На корпоративе соберутся более 4 тысяч работников SoftServe

Представители SoftServe приносят извинения за неудобства, которые могут возникнуть у львовян из-за празднования Дня компании.

Однако парк не закрывается полностью – главная аллея и, в частности, аттракционы будут доступны для вас и будут работать в обычном режиме. Мы очень долго ждали возможности собраться вместе со всеми львовскими работниками нашей компании в одном месте, а это более 4 000 человек

– отметили в SoftServe.

Как и все львовяне, в компании вдохновились замечательными событиями и фестивалями, которые проходят в Парке культуры. Поэтому для корпоратива выбрали именно эту локацию.

В SoftServe отметили, что мероприятие состоится, согласно всем нормам безопасности и во временных рамках, предусмотренных руководством парка. В компании пообещали как можно быстрее убрать все элементы празднования и сцену.

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