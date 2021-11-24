Пил сухое вино: львовского священника оштрафовали за пьяную езду

Во Львове оштрафовали 37-летнего священника Юрия Чорния. Его признали виновным в нетрезвом вождении.

Священник не пришел на судебное заседание. Кроме штрафа, его лишили водительского удостоверения.

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Священник был пьяным за рулем

Патрульные 3 мая остановили машину Renault Scenic. За рулем был священнослужитель храма святого Климентия папы (УГКЦ) Юрий Чорний.

Правоохранители заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере это подтвердила. Результат – 0,92 промилле, что более чем в 4,5 раза превышает допустимую норму.

На судебное заседание священник не явился. Его адвокат просил суд закрыть дело. По его словам, материалы протокола не содержат никаких доказательствах, которые надлежащим образом подтверждают, что подсудимый совершил правонарушение.

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Священника оштрафовали

Судья Франковского районного суда Степан Дзеньдзюра, исследовав материалы дела, признал священника виновным в нетрезвом вождении. В частности, это подтверждает протокол об админправонарушении, результаты теста и видео, которое приобщили к материалам дела.

Кроме этого, сам Чорний во время разговора с патрульными признал, что употреблял во время литургии сухое вино, разбавленное водой. По словам священника, никакой другой алкоголь в тот день он не пил.

Суд оштрафовал Чорния на 17 тысяч гривен. Также его на год лишили водительского удостоверения. По украинскому законодательству, священник в течение 10 дней еще может обжаловать это судебное решение в апелляции.