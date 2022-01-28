Пьяный водитель влетел в столб и перевернулся: во Львове в жутком ДТП погибла пассажирка

Во Львове 28 января произошло сокрушительное ДТП – пьяный водитель Opel Vectra влетел в электроопору и перевернулся. В результате аварии погибла его 43-летняя пассажирка.

В свою очередь, водитель получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в реанимации.

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Пьяный водитель влетел в электроопору

Жуткая авария произошла примерно в 2:15 на улице Тракт Глинянский. Правоохранители предварительно установили, что 42-летний львовянин не справился с управлением легковушки Opel Vectra. Мужчина выехал на встречную полосу, после чего влетел в столб. От удара машина перевернулась на крышу.

В результате ДТП 43-летняя львовянка, пассажирка авто получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Женщина погибла на месте ДТП. По информации ГСЧС Львовщины, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение клинической больницы скорой медицинской помощи Львова. Специалисты установили, что в момент столкновения мужчина был пьян.

Смотрите фото с места ДТП / Фото полиции и ГСЧС Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

На месте происшествия работали спасатели. Они с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей из автомобиля. Чтобы предотвратить возгорание, сотрудники ГСЧС отсоединили аккумуляторную батарею. Также они обеспечили освещение места происшествия. К ликвидации последствий ДТП привлекли 4 спасателей и 1 единицу спецтехники.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения". Водителю грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения на тот же срок. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.