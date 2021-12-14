На площади Рынок во Львове срезали большой конский каштан
Источник:фейсбук Александры Сладковой
Из-за неудовлетворительного состояния крупного конского каштана, растущего на площади Рынок, его пришлось спилить. Весной здесь планируют высадить другое дерево.
Конский каштан рос возле фонтана "Диана". Специалисты наблюдали его 2 года.
На 67-летнюю львовянку упала ветка в Стрыйском парке: женщину госпитализировали
На площади Рынок спилили старый конский каштан
Руководитель управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова рассказала, что 14 декабря с площади Рынок убрали конский каштан, который рос возле фонтана "Диана".
Вынуждены сегодня убрать большой конский каштан возле Дианы на площади Рынок. Остальные 7 каштанов уже заменены за последние 5 лет. Предыдущие умерли своей смертью, но этот мы держать пока высохнет не можем,
– заметила чиновница.
По ее словам, острые развилки с массивными ветвями имеют очень плохое соединение. Специалисты просверлили отверстия и оттуда вышла вода.
"Исследование арботомом месяц назад тоже дало очень неутешительные выводы. Вода внутри развилок на морозе становится расширяющимся льдом и способствует внезапному разрушению дерева. На развилках по крайней мере 2 года прогрессирует бактериоз", – добавила Сладкова.
Чиновница отметила, что городские власти не имеют морального права оставлять такое опасное дерево в месте скопления людей. Специалисты наблюдали дерево 2 года и увидели негативную динамику. Весной на этом месте планируют посадить новый конский каштан.
В центре Львова спилили большой конский каштан / Фото Александры Сладковой
Текст сообщения Александры Сладковой:
Вынуждены сегодня убрать большой конский каштан возле Дианы на площади Рынок. Остальные 7 каштанов уже заменены за последние 5 лет. Предыдущие умерли своей смертью, но это мы держать пока высохнет не можем.
Острые развилки с массивными ветвями имеют очень плохое соединение. Мы просверлили отверстия и оттуда вышла вода. Исследование арботомом месяц назад тоже дало очень неутешительные выводы. Вода внутри развилок на морозе становится расширяющимся льдом и способствует внезапному разрушению дерева. На развилках по крайней мере два года прогрессирует бактериоз.
Оставлять такое опасное дерево в месте скопления людей не имеем морального права. Фактически мы наблюдали его два года и увидели отрицательную динамику. Весной будет новый конский каштан на этом месте.