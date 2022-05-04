Почти 80 предприятий во Львове полностью или частично принадлежат россиянам

Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам.

Эту информацию передали военной администрации, рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Власти предлагают национализировать здания

Садовый отметил, что недавно приняли закон о национализации. Благодаря ему можно сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать государству-агрессору.

Поэтому 4 мая на заседании президиума конгресса местных и региональных властей предложили национализировать здания, которые расположены на территории Львовского автобусного завода "ЛАЗ".

Там хотят построить индустриальный парк

Завод принадлежит россиянам еще с 90-х годов. Городской глава отметил, что это огромная территория возле центра города. Там хотят построить муниципальный индустриальный парк.

Территория может быть базовой локацией для производства электромобилей. По словам Садового, уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Таким образом это создаст новые рабочие места для львовян и украинцев, которые вынуждены искать себе новый дом.

Дорожная карта уже готова. Ждем решений Кабмина и СНБО,

– подытожил мэр.

Львов принимает переселенцев

С начала вторжения России во Львовскую область приехали более 350 тысяч человек. Во Львове развернули модульный городок из 88 домиков на улице Самчука. Там могут жить несколько сотен человек

Кроме того, в городе заработал URBAN CAMP. Это пространство временного жилья для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Жить там можно бесплатно.

В URBAN CAMP есть wi-fi, стиральная машина, место для самостоятельного приготовления еды. Чтобы получить место для проживания, надо заполнить заявку на сайте, указать свой номер и дождаться звонка менеджера.

В дальнейшем украинцев надо обеспечить постоянным жильем. Поэтому уже разрабатывают проект для этого. Садовый рассказывал, что это будет ипотечная программа, которую начнут воплощать в скором времени.

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