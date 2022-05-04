Цю інформацію передали військовій адміністрації, розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Влада пропонує націоналізувати будівлі

Садовий зазначив, що нещодавно прийняли закон про націоналізацію. Завдяки ньому можна зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати державі-агресорці.

Тому 4 травня на засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад запропонували націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ".

Там хочуть збудувати індустріальний парк

Завод належить росіянам ще з 90-х років. Міський голова відзначив, що це величезна територія біля центру міста. Там хочуть збудувати муніципальний індустріальний парк.

Територія може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. За словами Садового, вже є західні інвестори, які готові запустити виробництво електродвигунів. Таким чином це створить нові робочі місця для львів’ян та українців, які змушені шукати собі новий дім.

Дорожня карта вже готова. Чекаємо рішень Кабміну та РНБО,

– підсумував мер.

Львів приймає переселенців

Від початку вторгнення Росії на Львівщину приїхало понад 350 тисяч людей. У Львові розгорнули модульне містечко із 88 будиночків на вулиці Самчука. Там можуть жити кілька сотень осіб

Крім того, в місті запрацював URBAN CAMP. Це простір тимчасового житла для людей, які були змушені покинути свої домівки. Жити там можна безкоштовно.

В URBAN CAMP є wi-fi, пральна машина, місце для самостійного приготування їжі. Щоб отримати місце для проживання, треба заповнити заявку на сайті, вказати свій номер та дочекатися дзвінка менеджера.

Надалі українців треба забезпечити постійним житлом. Тому вже розробляють проєкт для цього. Садовий розповідав, що це буде іпотечна програма, яку почнуть втілювати незабаром.

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