Под львовской больницей снова образовалась очередь из скорых с больными COVID-19

С каждым днем во Львове увеличивается количество больных коронавирусом. Все больше людей нуждаются в госпитализации. Недавно возле приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова образовалась очередь из скорых.

Последний раз похожая ситуация была в апреле. Тогда Львов находился в красной зоне.

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Возле львовской больницы образовалась очередь из скорых

Руководитель отдела информационной политики Клинической больницы скорой медицинской помощи Кристина Каспшишак 5 октября рассказала, что возле медучреждения образовалась очередь из скорых.

Подъезд к изолятору, где принимают больных с подозрением на COVID-19. За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией – 81 человек,

– заметила Каспшишак.

По ее словам, по состоянию на утро 5 октября в стационаре находятся 409 пациентов, у которых подтвердили коронавирус. Среди них есть только один вакцинированный. В течение суток умерли 14 человек. Более 60% коек, предназначенных для больных коронавирусом, – заполнены.

Последний раз под Клинической больницей скорой медицинской помощи образовывалась очередь из карет скорой с больными COVID-19 2 апреля. Тогда Львовщина находилась в красной зоне, и лабораторные центры области выявляли ежедневно 1000 – 1500 больных коронавирусом.



Под приемным отделением образовалась очередь из скорых / Фото Кристины Каспшишак

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Какая во Львове ситуация с коронавирусом

По информации пресс-службы Львовского горсовета, в целом на Львовщине коронавирус обнаружили у более чем 153 тысяч человек. 3 953 больных умерли от осложнений, а более 137 тысяч – выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили у более чем 73,56 тысячи человек. Более 66,37 тысячи пациентов выздоровели, а 1 959 – умерли.

Лабораторные центры 4 октября провели 1 425 ПЦР-тестов. Коронавирус обнаружили у 592 человек, среди которых 284 – львовяне.

В общем в стационарах находятся 439 пациентов с пневмониями. У 409 из них подтвердили коронавирус. 29 человек находятся в реанимации, а 14 – подключены к аппаратам ИВЛ.

В медучреждения попал 81 человек, в то же время никого не выписали.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала