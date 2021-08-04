Погиб на месте: во Львове 23-летний водитель Porsche влетел в грузовик – фото

На дороге из Львова в Брюховичи 4 августа произошло жуткое ДТП – 23-летний водитель Porsche Cayman влетел в грузовик. В результате аварии львовянин погиб, а его авто превратилось в металлолом.

Погибшего зажало в искореженной машине. Его деблокировали спасатели.

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Водитель Porsche вылетел на встречку

Примерно в 00:30 на улице Замарстыновской 23-летний львовянин за рулем Porsche Cayman выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с грузовиком Man TGM, которым управлял 32-летний житель одного из сел Стрыйского района.

В результате аварии Porsche полностью разбило.

Его водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС, полиции Львовщины и "Варта 1"

Правоохранители проводят расследование

На месте происшествия работали медики, спасатели и правоохранители. По информации ГСЧС Львовщины, погибшего зажало в деформированном авто. Поэтому спасатели отбуксировали грузовик, чтобы высвободить Porsche, и деблокировали львовянина. К ликвидации последствий аварии привлекли 9 сотрудников ГСЧС и 3 единицы спецтехники.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

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