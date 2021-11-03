Погибли 5 человек: эксперты назвали причины авиакатастрофы АН-12 недалеко от Львова

Два года назад в прильвовском селе Сокольники упал самолет АН-12. В результате авиакатастрофы погибли 5 человек, еще трое – попали в больницу. Эксперты обнародовали окончательные результаты расследования.

Расследование авиакатастрофы длилось 2 года. Его проводила специальная комиссия Национального бюро по расследованию авиационных происшествий.

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Обнародовали выводы расследования авиакатастрофы в Сокольниках

В 2019 году в селе Сокольники произошла авиакатастрофа – упал грузовой самолет АН-12. На его борту находились 8 человек, 5 из которых погибли. К техническому расследованию трагедии привлекли экспертов львовского аэропорта, Госпредприятия обслуживания воздушного движения, ГП "Антонов" и авиакомпании "Украина-Аероальянс", которая была владелицей самолета.

По выводам комиссии, на момент падения аппарат, в частности двигатели и топливная система, были полностью исправными, а экипаж – опытным. Эксперты считают, что основной причиной катастрофы были физическое состояние и переутомление экипажа, который не успел отдохнуть между рейсами.

Наиболее вероятной причиной столкновения исправного воздушного судна с землей во время захода на посадку в условиях тумана, стала неспособность экипажа выполнять полет в приборных условиях вследствие вероятного физического переутомления, что привело к неосознанному снижению ниже глиссады самолета и столкновения с землей,

– говорится в выводах комиссии.

Во время попытки посадки в аэропорту "Львов" самолет опустился ниже глиссады – траектории полета, когда аппарат снижается перед посадкой. В результате этого он столкнулся с деревьями и упал в Сокольниках, не долетев примерно 1,5 километра до взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По выводам экспертов, еще одной причиной падения самолета могла быть его перезагруженность. На момент взлета аппарат был перегруженным на 5,4 тонны за максимальную взлетную массу. Поэтому это могло привести к увеличению использования топлива. Его остаток не позволил перелететь на запасной аэродром в Борисполе, поэтому экипаж попросил дозаправку во Львове.

Смотрите фото с места авиакатастрофы / Фото Нацполиции и ГСЧС Львовщины

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