Розслідування авіакатастрофи тривало 2 роки. Його проводила спеціальна комісія Національного бюро з розслідування авіаційних подій.

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Оприлюднили висновки розслідування авіакатастрофи у Сокільниках

У 2019 році у селі Сокільники трапилась авіакатастрофа – впав вантажний літак АН-12. На його борту перебували 8 людей, 5 з яких загинули. До технічного розслідування трагедії залучили експертів львівського аеропорту, Держпідприємства обслуговування повітряного руху, ДП "Антонов" та авіакомпанії "Україна-Аероальянс", яка була власницею літака.

За висновками комісії, на момент падіння авіасудно, зокрема двигуни та паливна система, були повністю справними, а екіпаж – досвідченим. Експерти вважають, що основною причиною катастрофи були фізичний стан та перевтома екіпажу, який не встиг відпочити між рейсами.

Найімовірнішою причиною зіткнення справного повітряного судна із землею під час заходження на посадку в умовах туману, стала неспроможність екіпажу виконувати політ в приладових умовах внаслідок ймовірної фізичної перевтоми, що призвело до неусвідомленого зниження літака нижче глісади та зіткнення із землею,

– мовиться у висновках комісії.

Під час спроби посадки в аеропорту "Львів" літак опустився нижче глісади – траєкторії польоту, коли авіасудно знижується перед посадкою. Внаслідок цього він зіштовхнувся з деревами та впав у Сокільниках, не долетівши приблизно 1,5 кілометра до злітно-посадкової смуги аеропорту.

За висновками експертів, ще однією причиною падіння літака могла бути його перезавантаженість. На момент злету авіасудно було перевантаженим на 5,4 тонни за максимальну злітну масу. Тож це могло призвести до збільшення використання палива. Його залишок не дозволив перелетіти на запасний аеродром у Борисполі, тому екіпаж попросив дозаправлення у Львові.

Дивіться фото з місця авіакатастрофи / Фото Нацполіції та ДСНС Львівщини

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