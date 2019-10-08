17:55
8 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін відсвяткував 67-річчя. Опалення від Папи Римського
      Вєсті Кремля
      21:38, 7 жовтня
      Вєсті.UA: Кива засвітився на порносайті. Кортеж Зеленського
      Вєсті.UA
      21:14, 7 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Катастрофа Ан12 під Львовом: у Вінниці відбувся похорон загиблих льотчиків – фото

      611 Читать новость на русском
      У Вінниці попрощалися з льотчиками, які загинули в авіакатастрофі Ан12 під Львовом
      У Вінниці попрощалися з льотчиками, які загинули в авіакатастрофі Ан12 під Львовом / Вікторія Микитюк

      У Вінниці попрощалися з двома колишніми військовими льотчиками, які загинули поблизу Львова внаслідок катастрофи літака Ан12. 8 і 9 жовтня провели в останню путь командира екіпажу Віталія Степаненка та борт-техніка Ігоря Заводюка.

      За інформацією пресцентру командування Повітряних Сил ЗСУ, обоє у 90-х та 2000-х роках проходили у Вінниці службу у місцевій бригаді транспортної авіації.

      Цікаво! Аварія Ан12 біля Львова: оновлена інформація про стан потерпілих

      Вшанувати пам’ять загиблих пілотів прийшли їхні рідні та знайомі, також військовослужбовці штабу командування Повітряних Сил та бригади транспортної авіації.

      У Вінниці провели в останню путь загиблих у катастрофі Ан12 під Львовом / Фото: пресцентр командування Повітряних Сил ЗСУ, Вікторія Микитюк 

      Як зазначає місцева журналістка Вікторія Микитюк, Віталія Степаненка згадують як професіонала, який дуже любив літати на Ан12. Навіть жартував: "Їх вистачить на весь мій вік…»" У листопаді льотчику мало б виповнитися 47 років.

      Окрім Степаненка та Заводюка, у катастрофі Ан12 під Львовом також загинули: 

      – помічник командира Ігор Маєвський;

      – штурман Юрій Кузьменко;

      – радіооператор Володимир Кириленко. 

      Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом

      Сталася катастрофа 4 жовтня біля селища Сокільники, що під Львовом. Тут спершу зник із радарів, а потім здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Його власником є українська компанія Ukraine Air Alliance. Прямувало судно з іспанського Віго до турецького Стамбула, а у Львові його пілоти планували дозаправитися. У підсумку літак зазнав суттєвих ушкоджень, також загинули 5 членів екіпажу.

      Наразі поліція розглядає 4 версії причин катастрофи:

      • помилка пілота;
      • помилка командно-диспетчерського пункту;
      • технічна несправність літака;
      • несприятливі метеоумови.

      Детальніше про аварію! Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо

      Цікавим є і той факт, що раніше цей Ан12 потрапляв у скандал із контрабандою. Сталося це у серпні 2014 року, коли літак приземлився в аеропорту Ужгорода. Під час перевірки документи, вантаж судна та спосіб його транспортування викликали серйозні підозри. Відповідно до документів, літак перевозив транзитний вантаж (текстиль) з Сербії, і його мали доправити у Білорусь.

      За неофіційною інформацією, літак розвантажували двічі: спершу відразу після приземлення, вдруге – коли вантажем та літаком зацікавилися в СБУ. До скандалу були причетними члени "Партії регіонів".

      катастрофа ан12 під львовом: хроніка останніх подій
      blog_ava
      Акторка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко вперше прокоментувала чутки про роман з Дмитром Дікусаром
      сьогодні
      4300
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України авіація Аварія літака під Львовом Вінниця Жертви Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 17:30 Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки
      Тетяна Мартинюк 227
      Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      сьогодні , 17:00 Влада змінюється, а Печерський суд вічний, або Всі там будуть
      Блог Соцмережі 145
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сьогодні , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 642
      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      сьогодні , 15:10 Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      Леонід Швець 1824
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сьогодні , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 667
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук