Катастрофа Ан12 під Львовом: у Вінниці відбувся похорон загиблих льотчиків – фото

У Вінниці попрощалися з двома колишніми військовими льотчиками, які загинули поблизу Львова внаслідок катастрофи літака Ан12. 8 і 9 жовтня провели в останню путь командира екіпажу Віталія Степаненка та борт-техніка Ігоря Заводюка.

За інформацією пресцентру командування Повітряних Сил ЗСУ, обоє у 90-х та 2000-х роках проходили у Вінниці службу у місцевій бригаді транспортної авіації.

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Вшанувати пам’ять загиблих пілотів прийшли їхні рідні та знайомі, також військовослужбовці штабу командування Повітряних Сил та бригади транспортної авіації.

У Вінниці провели в останню путь загиблих у катастрофі Ан12 під Львовом / Фото: пресцентр командування Повітряних Сил ЗСУ, Вікторія Микитюк

Як зазначає місцева журналістка Вікторія Микитюк, Віталія Степаненка згадують як професіонала, який дуже любив літати на Ан12. Навіть жартував: "Їх вистачить на весь мій вік…»" У листопаді льотчику мало б виповнитися 47 років.

Окрім Степаненка та Заводюка, у катастрофі Ан12 під Львовом також загинули:

– помічник командира Ігор Маєвський;

– штурман Юрій Кузьменко;

– радіооператор Володимир Кириленко.

Що відомо про аварію літака Ан12 під Львовом

Сталася катастрофа 4 жовтня біля селища Сокільники, що під Львовом. Тут спершу зник із радарів, а потім здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Його власником є українська компанія Ukraine Air Alliance. Прямувало судно з іспанського Віго до турецького Стамбула, а у Львові його пілоти планували дозаправитися. У підсумку літак зазнав суттєвих ушкоджень, також загинули 5 членів екіпажу.

Наразі поліція розглядає 4 версії причин катастрофи:

помилка пілота;

помилка командно-диспетчерського пункту;

технічна несправність літака;

несприятливі метеоумови.

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Цікавим є і той факт, що раніше цей Ан12 потрапляв у скандал із контрабандою. Сталося це у серпні 2014 року, коли літак приземлився в аеропорту Ужгорода. Під час перевірки документи, вантаж судна та спосіб його транспортування викликали серйозні підозри. Відповідно до документів, літак перевозив транзитний вантаж (текстиль) з Сербії, і його мали доправити у Білорусь.

За неофіційною інформацією, літак розвантажували двічі: спершу відразу після приземлення, вдруге – коли вантажем та літаком зацікавилися в СБУ. До скандалу були причетними члени "Партії регіонів".