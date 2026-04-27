Абсолютный минимум за 80 лет: во Львове зафиксировали рекордно низкую температуру

Львовские метеорологи зафиксировали аномально низкую погоду для 27 апреля. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

Об аномальной температуре сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии в собственных соцсетях.

Смотрите также Заморозки до -5 и сильный ветер: какая погода будет в Украине 27 апреля

Что известно о погоде во Львове?

В понедельник, 27 апреля, во Львовской области были заморозки. Ночью во Львове зафиксировали температуру 5,3 градуса мороза по Цельсию. Этот показатель является рекордом самой низкой температуры воздуха за 80 лет.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что это самая холодная ночь 27 апреля за всю историю наблюдений. К тому же, синоптики заявляют, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1954 году. В тот день температура воздуха была на 3,1 выше, а именно 2,2 градуса мороза.

Львовский гидрометцентр имеет данные о температуре Львовщине с 1946 года.

Синоптик назвала сроки возможного улучшения погоды. По ее словам, в мае стоит ожидать потепления.

Однако, 27-28 апреля, погода снова резко ухудшится. Укргидрометцентр прогнозирует сильный ветер до 20 метров в секунду и заморозки от 0 до -3 градусов в большинстве регионов Украины.

Также, во Львове женщина придумала неожиданный способ удержаться на ногах и стала звездой соцсетей. Во время ураганного ветра она решила вынести мусор и вышла на улицу с гантелями.