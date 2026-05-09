Температура опустится ниже нуля: по Львовской области снова ударят заморозки

После непродолжительного потепления Львов и область предупредили о непогоде. В регионе на 10 и 11 мая прогнозируют заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Смотрите также Грозы, ливни и шквалы накроют Украину: когда ухудшится погода и где

Насколько будет холодно?

Синоптики предупредили жителей Львовщины, что 10 и 11 мая в ночные часы по региону ударят заморозки. Температура на поверхности почвы, а местами и в воздухе, опустится до 0 – -2 градусов.

В самом Львове на эти ночи также прогнозируют заморозки. Специалисты предупредили, что на поверхности почвы он будет такой же – от 0 до -2 градусов.

Из-за опасных метеорологических явлений по всему региону объявили І уровень опасности (желтый).

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.

Какую погоду ждать в скором времени?

Синоптики прогнозировали, что в воскресенье, 10 мая, по всей территории Украины пройдут дожди. Значительными они будут в северных, центральных и южных областях. Кое-где возможны шквалы. В то же время грозы ожидаются в западных регионах, а также в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила в комментарии 24 Каналу, что незначительное снижение температуры на выходных связано с прохождением атмосферного фронта и увеличением облачности местами.

По ее словам, недавнюю температуру воздуха до +28 градусов заменит незначительное снижение показателей. Столбики термометров достигнут +20 – +25 градусов.