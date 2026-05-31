Погода резко ухудшится: уже завтра Львовскую область накроют грозы и град

Во Львовской области на понедельник, 1 июня, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Синоптики прогнозируют густой туман, грозы и местами град.

Из-за ухудшения погодных условий синоптики установили І уровень опасности – желтый. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какой будет погода на Львовщине?

Жителей Львовщины предупреждают об осложнении погодных условий в начале новой недели. По данным синоптиков, в понедельник, 1 июня, на территории области прогнозируется сразу несколько опасных метеорологических явлений.

В ночные и утренние часы местами образуется туман. Видимость на отдельных участках дорог может снижаться до 200 – 500 метров, что будет создавать дополнительные риски для водителей и пешеходов. В таких условиях участникам дорожного движения советуют быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

Уже утром и днем погодная ситуация изменится. Синоптики прогнозируют грозы, а иногда возможно выпадение града. Такие явления могут сопровождаться кратковременным ухудшением видимости, интенсивными осадками и порывистым ветром.

Отдельное предупреждение касается Львова. В городе ночью и утром также ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров. Кроме того, днем во Львове прогнозируют грозу и град.

В связи с ожидаемыми погодными явлениями объявлен І уровень опасности, желтый. Такой уровень означает, что погодные условия могут представлять потенциальную опасность для населения, работы транспорта, коммунальных служб и отдельных отраслей хозяйства.

Ждать ли резкого потепления в начале июня?

В Украине в июне не прогнозируют аномальной жары, хотя температура воздуха будет несколько выше климатической нормы.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, среднемесячная температура составит от +19 до +23 градусов, а в Карпатах и Крымских горах – от +16 до +20 градусов. Это примерно на 1,5 градуса выше многолетних показателей для этого периода. В то же время количество осадков ожидается в пределах нормы.

В большинстве областей за месяц может выпасть от 49 до 90 миллиметров осадков, тогда как в Карпатах прогнозируют до 171 миллиметра.

Синоптики отмечают, что июнь традиционно сопровождается активными грозовыми процессами, шквалами и градом. По климатическим наблюдениям, абсолютный максимум температуры в Украине в июне может достигать 38 – 39 градусов тепла, а на юге и востоке страны – почти 40 градусов.

В то же время обнародованные показатели не являются точным прогнозом на месяц, а отражают общие ожидания и климатические особенности первого летнего месяца.