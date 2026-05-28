Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии.

О чем предупредили синоптики?

По данным синоптиков, в течение следующих суток погода во Львовской области будет формироваться под влиянием восточной периферии антициклона над Европой. Синоптики прогнозируют переменную облачность и северо-западный ветер.

Ночью в области местами возможны кратковременные дожди и грозы, однако днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается повышение до 15 – 20 градусов тепла.

Но также ночью местами на поверхности почвы и в воздухе прогнозируют заморозки до -2 градусов.

Обратите внимание! Заморозки в конце весны могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, прежде всего овощам, фруктовым деревьям и ранним всходам. Особенно опасными они являются в период активного цветения.

Зато во Львове в течение 29 мая существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 6 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать в диапазоне от 17 до 19 градусов тепла.

Ухудшение видимости в осадках. Атмосферное давление ночью будет расти, днем будет падать. Относительная влажность воздуха уменьшится,

– говорится в сообщении.

Кстати, Украинский гидрометеорологический центр сообщал о существенном ухудшении погодных условий. Сильный ветер прогнозируют в Винницкой, Одесской, Житомирской и западных областях, за исключением Закарпатской.