Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии.
Смотрите также В Украину идет похолодание: где прогремят грозы и выпадут дожди 29 мая
О чем предупредили синоптики?
По данным синоптиков, в течение следующих суток погода во Львовской области будет формироваться под влиянием восточной периферии антициклона над Европой. Синоптики прогнозируют переменную облачность и северо-западный ветер.
Ночью в области местами возможны кратковременные дожди и грозы, однако днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается повышение до 15 – 20 градусов тепла.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Но также ночью местами на поверхности почвы и в воздухе прогнозируют заморозки до -2 градусов.
Обратите внимание! Заморозки в конце весны могут нанести значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, прежде всего овощам, фруктовым деревьям и ранним всходам. Особенно опасными они являются в период активного цветения.
Зато во Львове в течение 29 мая существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 6 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать в диапазоне от 17 до 19 градусов тепла.
Ухудшение видимости в осадках. Атмосферное давление ночью будет расти, днем будет падать. Относительная влажность воздуха уменьшится,
– говорится в сообщении.
Кстати, Украинский гидрометеорологический центр сообщал о существенном ухудшении погодных условий. Сильный ветер прогнозируют в Винницкой, Одесской, Житомирской и западных областях, за исключением Закарпатской.