Во Львове зафиксировали рекордно низкую для апреля температуру

Новый температурный рекорд 10 апреля зафиксировали во Львове. Предыдущий самый низкий показатель в этот день держался с 2012 года.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какой новый температурный рекорд во Львове?

В пятницу, 10 апреля, во Львове температура воздуха снизилась до -4,7 градусов. Это стало новым рекордным минимумом этого дня.

До этого рекорд был на 0,1 градуса выше. С 2012 года минимальное значение составляло -4,6 градуса.

Интересно, что в Украине температура воздуха опускалась до -41,9 градуса. Этот абсолютный минимум зафиксировали 8 января 1935 года в Луганске, как и абсолютный максимум в августе 2010 года. Он составлял +42,0 градуса.

