Во Львове зафиксировали рекордно низкую для апреля температуру
Новый температурный рекорд 10 апреля зафиксировали во Львове. Предыдущий самый низкий показатель в этот день держался с 2012 года.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Какой новый температурный рекорд во Львове?
В пятницу, 10 апреля, во Львове температура воздуха снизилась до -4,7 градусов. Это стало новым рекордным минимумом этого дня.
До этого рекорд был на 0,1 градуса выше. С 2012 года минимальное значение составляло -4,6 градуса.
Интересно, что в Украине температура воздуха опускалась до -41,9 градуса. Этот абсолютный минимум зафиксировали 8 января 1935 года в Луганске, как и абсолютный максимум в августе 2010 года. Он составлял +42,0 градуса.
Какую погоду ждать в ближайшее время
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал 24 Каналу, что с 11 апреля на Юге, Востоке и Закарпатье ожидается до +13 градусов. Уже на Пасху, 12 апреля, кое-где пригреет до +15 градусов.
Однако с 10 по 12 апреля в Украине возможны незначительные дожди и мокрый снег. Однако они не коснутся западных регионов.
Весенние туманы в ближайшие дни могут накрывать некоторые регионы. А вот усиление ветра Иван Семилит не прогнозирует. Преимущественно он будет со скоростью 5 – 10 метров в секунду.