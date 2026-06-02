Пограничница пропустила через границу собственного сына: суд назначил наказание

Инспектор пограничной службы в августе 2024 года и июле 2025 года осуществила пропуск собственного сына через границу. Суд признал ее виновной в конфликте интересов и нарушении соответствующих норм.

Об этом говорится в постановлении, которое обнародовали в судебном реестре в конце мая 2026 года.

Какое наказание назначили пограничнице?

Как указано в судебных материалах, инспектор пограничной службы не проинформировала руководителя о конфликте интересов и в 2024 и 2025 годах самостоятельно пропускала своего сына через пункт пропуска "Грушев – Будомеж", что на границе с Польшей.

Впоследствии ей инкриминировали конфликт интересов по части 1 и части 2 статьи 172-7 КУоАП и составили соответствующие админматериалы. Во время судебного заседания пограничница признала вину и заявила, что не знала о запрете пропуска собственного сына через границу.

Соответствующее дело рассматривала судья Ирина Карпин, которая исследовала все материалы и аргументы.

В итоге Яворивский районный суд Львовщины признал инспектора виновной в указанных административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа 3 400 гривен с уплатой 666 гривен судебного сбора.

Отмечается, что данное постановление еще можно обжаловать.

Напомним, 26 мая стало известно, что в Одесской области 62-летний житель Киевщины, который имел запрет на выезд за границу из-за долга по уплате алиментов в более 1 миллиона гривен, пытался подкупить пограничника. За 5 тысяч долларов он хотел беспрепятственно выехать в Молдову.

Несколько ранее в Офисе Генпрокурора заявили о вероятной причастности депутата Харьковского городского совета к организации незаконного выезда мужчин из Украины стоимость такого "трансфера" составляла 17 тысяч долларов США.