Похитили 120 тысяч долларов: СМИ обнародовали подробности ограбления суда во Львове

Журналисты узнали, что из кабинета судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда исчезли 120 тысяч долларов. Грабитель якобы залез в помещение через окно, а охрана ничего не заметила.

В то же время в суде призвали СМИ не искажать информацию. Ведь, по их словам, из сейфа исчезло личное имущество, указанное в декларации.

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Грабитель похитил 120 тысяч долларов

Во Львове ограбили Западный апелляционный хозяйственный суд. Он размещен на улице Лычаковской в доме № 81. По информации местных СМИ, инцидент произошел примерно в 5:00 19 января. Правоохранители рассказали, что злоумышленник обокрал один из кабинетов, однако рассказывать детали дела отказались.

Следователи открыли уголовное производство за "кражу, совмещенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему". Злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет за решеткой. Сейчас правоохранители проводят расследование и пытаются найти преступника.

Местная журналистка из собственных источников в полиции узнала, что грабитель залез в суд по решетке на окне первого этажа. После этого он разбил окно на втором этаже и пробрался в помещение. Там он украл из сейфа 120 тысяч долларов. Мужчина проникал в кабинет с тыльной стороны здания. Этот факт зафиксировали видеокамеры.

Грабитель находился в помещении не более 8 минут. Сигнализации в суде нет, а охрана ничего не слышала и не видела. Журналистка отметила, что преступление, вероятно, хорошо спланировали.

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В суде прокомментировали ограбление

По информации СМИ, судья пояснила, что украли не ее собственные деньги. Их якобы дала на хранение подруга, уехавшая за границу на отдых. Впоследствии женщина планировала положить их в банк.

В пресс-службе суда уже прокомментировали этот инцидент. Там рассказали, что ограбление случилось в ночь на 18 января.

Неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АХС и кража личного имущества, которое указано в декларации об имущественном состоянии и доходах. По факту проникновения полицией открыто уголовное производство, ведется следствие,

– добавили в суде.

Пресс-служба попросила журналистов "не искажать информацию". О результатах расследования обещали сообщить дополнительно.