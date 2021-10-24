Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить

Во Львове исчезла 9-месячная девочка Виктория. Полиция, кроме ребенка, ищет бывшего сожителя матери ребенка, который может быть причастен к ее похищению.

Правоохранители просят всех, кто знает детали происшествия или место пребывания этих людей, позвонить на 102 или обратиться в отделение полиции. Об этом сообщили 24 октября.

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Полиция ищет 9-месячную девочку

Полиция Львовщины разыскивает злоумышленника, причастного к похищению 9-месячного ребенка. Также правоохранители устанавливают местонахождение самого ребенка,

– рассказали в полиции.

Правоохранители также рассказали, что известно о девочке:

исчезла – Виктория Александровна Нечаева, которая родилась 5 января 2021 года;

у ребенока рост 60 – 70 сантиметров и светлые волосы.

Предварительно полиция установила, что ребенка могли похитить. К преступлению может быть причастен бывший сожитель матери ребенка – Юрий Васильевич Лукач, который живет в поселке Подволочиск Тернопольской области. Известно также, что:

мужчине 31 год, он небольшого роста, небритый;

был одет в синюю куртку и желтые штаны;

особая примета – татуировка на левой руке.

К розыску ребенка задействовали оперативников криминальной полиции, ювенальных полицейских всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудников уголовного розыска, кинологов и сотрудников других служб полиции Львовщины,

– говорится в ведомстве.

Ориентировку также направили в полицию других областей.

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