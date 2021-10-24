Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
Источник:фейсбук Нацполиции
Во Львове исчезла 9-месячная девочка Виктория. Полиция, кроме ребенка, ищет бывшего сожителя матери ребенка, который может быть причастен к ее похищению.
Правоохранители просят всех, кто знает детали происшествия или место пребывания этих людей, позвонить на 102 или обратиться в отделение полиции. Об этом сообщили 24 октября.
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Полиция ищет 9-месячную девочку
Полиция Львовщины разыскивает злоумышленника, причастного к похищению 9-месячного ребенка. Также правоохранители устанавливают местонахождение самого ребенка,
– рассказали в полиции.
Правоохранители также рассказали, что известно о девочке:
- исчезла – Виктория Александровна Нечаева, которая родилась 5 января 2021 года;
- у ребенока рост 60 – 70 сантиметров и светлые волосы.
Предварительно полиция установила, что ребенка могли похитить. К преступлению может быть причастен бывший сожитель матери ребенка – Юрий Васильевич Лукач, который живет в поселке Подволочиск Тернопольской области. Известно также, что:
- мужчине 31 год, он небольшого роста, небритый;
- был одет в синюю куртку и желтые штаны;
- особая примета – татуировка на левой руке.
К розыску ребенка задействовали оперативников криминальной полиции, ювенальных полицейских всех территориальных подразделений полиции, а также сотрудников уголовного розыска, кинологов и сотрудников других служб полиции Львовщины,
– говорится в ведомстве.
Ориентировку также направили в полицию других областей.
Коротко о последних печальных инцидентах с детьми
- В Киеве 21 октября меньше чем через сутки после похищения, полиция задержала женщину, которая по описанию похожа на ту, что 20 октября похитила полуторамесячного младенца в Киеве.
- 21 октября правоохранители разоблачили группировку, члены которой планировали похищение ребенка известных родителей ради выкупа. Поэтому в день запланированного преступления полицейские задержали подозреваемых.
- 16 сентября в Запорожье мужчина, работая с сообщниками, украл из детской коляски 1-летнего ребенка. После этого – скрылся с места преступления. Правоохранители ищут младенца и преступника.