Полиция перекрыла улицу возле ТРЦ Forum Lviv: какова причина

Во Львове 10 августа правоохранители перекрыли улицу Джерельную. Журналисты сообщали, что полиция ищет там взрывчатку в автомобиле Львовгаза. Однако причина перекрытия заключалась в другом.

Улицу перекрыли ограждающими лентами. Там было множество правоохранителей.

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Полиция перекрыла улицу Джерельную

Во Львове 10 августа правоохранители перекрыли улицу Джерельную, расположенную возле ТРЦ Forum Lviv. Ее огородили красными лентами.

По информации СМИ, полицейские проверяли информацию о минировании. Правоохранителям якобы поступило сообщение о взрывчатке в автомобиле Львовгаза, который ехал на вызов.

Чрезвычайная ситуация на улице Джерельной. Полиция перекрыла улицу и ищет взрывчатку в машине службы газа,

– сообщили журналисты.



Полицейские перекрыли Джерельную / Фото "Варта 1"

Оказалось, что правоохранители на самом деле не искали взрывчатку. На улице Джерельной полиция Львовщины проводила плановые учения, о которых львовян предупреждали ранее.

Плановые учения львовских правоохранителей продлятся 3 дня – с 10 до 13 августа. Они будут проходить для проверки готовности полицейских работать в экстремальных ситуациях и для совершенствования их профессиональной подготовки.



Полиция Львовщины проводит учения / Фото VARIANTY_LVIV