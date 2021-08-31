Поляк пытался въехать в Украину на авто, которое разыскивал Интерпол

31 августа 2021 , 11:24
Читати новину українською

Источник:

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На Львовщине задержали поляка, который пытался въехать в Украину на краденом авто. Оно находилось в международном розыске.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Краковец". Авто угнали еще в 2020 году.

Интересно Контрабандный деликатес: на границе задержали двух украинцев, которые перевозили живых раков

Поляк пытался пересечь границу на краденом авто

  • 40-летний гражданин Польши пытался въехать в Украину через пункт пропуска "Краковец" на Toyota 2017 года выпуска.
  • Во время проверки по базам данных Интерпола пограничники выяснили, что машина находится в международном розыске.
  • Ее похитили еще в октябре 2020 года во Франции.
  • Пограничники Львовского отряда сразу сообщили об этом инциденте Укрбюро Интерпола в Киеве.


Поляк хотел попасть в Украину на краденом авто / Фото Госпогранслужбы


Машину разыскивал Интерпол / Фото Госпогранслужбы


Авто угнали еще в 2020 году / Фото Госпогранслужбы

Автор: Ольга Котів