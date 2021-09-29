Попросили разменять деньги: во Львове грабители с ножом напали на мужчину

Во Львове 28 сентября ТОРовцы задержали двух грабителей. Они напали с ножом на 24-летнего мужчину и забрали у него все деньги.

Инцидент произошел на улице Городоцкой. Злоумышленниками оказались ранее судимые за кражи львовяне.

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На мужчину напали с ножом посреди улицы

Примерно в 23: 00 экипаж роты ТОР получил вызов с Волыни. Женщина рассказала, что разговаривала с сыном по телефону. Мужчина в то время шел от Львовского железнодорожного вокзала по улице Городоцкой в направлении Выговского. Вдруг она услышала, что к нему кто-то подошел и начал ругаться. После этого связь с мужчиной оборвалась.

Женщина предоставила полицейским описание своего сына. Правоохранители нашли 24-летнего мужчину. Он рассказал, что двое неизвестных мужчин пытались отобрать у него мобильный телефон. Затем злоумышленники, угрожая ножом, заставили его отдать деньги – 1000 гривен одной купюрой и 100 гривен мелкими. Пострадавший предоставил патрульным описание нападавших.

Злоумышленники с ножом напали на мужчину / Фото патрульной полиции Львовщины

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Злоумышленников оперативно задержали

Вскоре инспекторы нашли похожих по описанию мужчин. Ими оказались львовяне, ранее судимые за кражи. Во время поверхностной проверки у одного из них обнаружили деньги, которые, вероятно, принадлежали пострадавшему.

Через несколько минут подошел мужчина и сказал, что эти злоумышленники цеплялись к нему и хотели разменять 1000 гривен купюрами по 500. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Пострадавший написал заявление. Впоследствии злоумышленников сопроводили в отдел полиции.

Пострадавший написал на нападавших заявление / Фото патрульной полиции Львовщины