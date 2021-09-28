Полицейские обнаружили, что элитные авто воровали двое жителей Бучанского района совместно с 39-летним уроженцем Житомирской области. Об этом рассказали 28 сентября.

Обратите внимание Забрызгали газом и избили: на рынке "7-й километр" неизвестные похитили у женщины более миллиона

Воровали с помощью сканеров

Мужчины угоняли элитные авто с помощью специальных средств-сканеров. Потом пригоняли их в отстойники и перебивали номера.

Впоследствии продавали машины за пределами Киевской области, но чаще всего – отдавали на разбор для деталей. Для совершения преступления мужчины выезжали на черной иномарке Hyundai Santa Fe, предварительно снимая номера.

Перед преступлением заказывали специальную аппаратуру и ключи под конкретные иномарки. Все осуществляли очень осторожно. Спецоборудование передавали бесконтактным методом.



Трое мужчин на Киевщине воровали и продавали авто / Фото Нацполиции

Ранее судимые

Информация об угоне авто мужчинами впервые появилась в марте 2021 года. Тогда злоумышленники похитили Toyota, а в апреле завладели Lexus. Оба автомобиля были 2020 года выпуска.

Организатором группы является 31-летний житель Белогородки. Мужчину ранее судили за угон авто и сбыт наркотиков. Его сообщник – 28-летний житель села Сарны ранее судим за разбой, угон авто и хулиганство.

Сотрудники полиции установили место с похищенными авто и провели обыски. Правоохранители нашли большое количество номерных знаков, удостоверения водителей и свидетельств о регистрации транспортных средств, а также банковские карточки.



Часто сдавали авто "на детали" / Фото Нацполиции

Полицейские объявили подозрение за незаконное завладение автомобилями. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 8 – 12 лет с возможной конфискацией имущества.