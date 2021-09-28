Поліцейські виявили, що елітні авто крали двоє жителів Бучанського району спільно з 39-річним уродженцем Житомирщини. Про це розповіли 28 вересня.

Зверніть увагу Забризкали газом і побили: на ринку "7-й кілометр" невідомі викрали в жінки понад мільйон

Крали за допомогою сканерів

Чоловіки викрадали елітні авто за допомогою спеціальних засобів-сканерів. Тоді приганяли їх у відстійники та перебивали номери.

Згодом продавали автівки за межами Київщини, але найчастіше – віддавали на розбір для деталей. Для скоєння злочину чоловіки виїжджали на чорній іномарці Hyundai Santa Fe, попередньо знімаючи номери.

Перед злочином замовляли спеціальну апаратуру та ключів під конкретні іномарки. Все здійснювали дуже обережно. Спецобладнання передавали безконтактним методом.



Троє чоловіків на Київщині крали й продавали авто / Фото Нацполіції

Раніше судимі

Інформація про викрадення авто чоловіками вперше з'явилась у березні 2021 року. Тоді зловмисники викрали Toyota, а в квітні заволоділи Lexus. Обидва автомобілі були 2020 року випуску.

Організатором групи є 31-річний житель Білогородки. Чоловіка раніше судили за викрадення авто та збут наркотиків. Його спільник – 28-річний житель села Сарни раніше судимий за розбій, викрадення авто та хуліганство.

Працівники поліції встановили місце з викраденими авто та провели обшуки. Правоохоронці знайшли велику кількість номерних знаків, посвідчення водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також банківські картки.



Часто здавали авто "на деталі" / Фото Нацполіції

Поліцейські оголосили підозру за незаконне заволодіння автівками. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 8 – 12 років з можливою конфіскацією майна.