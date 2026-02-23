Травмы сотрудников МВД очень серьезные: Клименко сообщил о риске для жизни двух правоохранителей

В результате теракта во Львове 22 февраля получили ранения 25 человек – большинство из них работники Нацполиции и Нацгвардии. Сейчас шестеро правоохранителей находятся в больнице.

Двое из них в критическом состоянии. Об этом во время брифинга отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет 24 Канал.

Что сейчас известно о состоянии здоровья работников МВД?

Клименко сообщил, что сейчас шестеро правоохранителей, в частности нацгвардейцы и полицейские, находятся в больницах Львова. Министр лично посетил раненых накануне.

Чиновник отметил, что травмы у пострадавших являются крайне тяжелыми и сейчас существует угроза жизни по меньшей мере двух человек.

Я вчера был у них. К сожалению, травмы у некоторых наших военных, работников полиции очень серьезные и есть опасения за жизнь по меньшей мере двух наших коллег на сегодня,

– сказал он.

Сколько людей пострадало в результате теракта во Львове 22 февраля?