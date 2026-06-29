Повалила деревья и снесла часть крыши: на Львов после рекордной жары обрушилась страшная непогода

После рекордной дневной жары 29 июня на Львов обрушилась сильная непогода. Начался ливень, а также сильный ураган, который стал валить деревья и повреждать здания.

Об этом сообщают мэр Львова Андрей Садовый и местные телеграм-каналы.

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Что известно о непогоде во Львове 29 июня?

Непогода обрушилась на Львов после 15:30. Дождь заметили в центральной части города.

В центре Львова начался дождь / Видео с телеграм-канала Андрея Дрозды

Впоследствии сильный ливень обрушился на Шевченковский район Львова. На видео видно, как на улице образовалась буквально стена из капель воды.

Сильный ливень во Львове 29 июня: смотрите видео

О сильной грозе во Львове предупредил и мэр Андрей Садовый. Он призвал жителей и гостей города быть осторожными, не прятаться под деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередач.

Если есть возможность, переждите непогоду в безопасном помещении,

– отметил мэр Львова.

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Позже Андрей Садовый рассказал о последствиях сильной непогоды во Львове. В частности, поступали сообщения о поваленных деревьях на улицах Коперника и Ефремова.

"Возле парка Франко дерево упало на троллейбус. Возле церкви Святого Юра также упало дерево, повредив контактную сеть", – сказал мэр.

Кроме того, зафиксированы обрывы контактной сети:

на улице Соломии Крушельницкой;

на кольцевой развязке Черновола – Липинского,

на перекрестке улиц Степана Бандеры и Коперника;

возле остановки "Соборная" на улице Ивана Франко.

На улице Липинского также временно отключено напряжение, а на перекрестке Варшавской и Туннельной упал светофор.

Кроме того, сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.

Непогода во Львове повалила деревья и сорвала крышу / Фото с Telegram-канала Андрея Садового и из соцсетей

Все городские службы работают. Как только погода позволит безопасно выполнять работы, мы начнём ликвидацию последствий. Если видите поваленные деревья, оборванные провода или другие опасные ситуации, сообщайте на Горячую линию города 15-80,

– подчеркнул Садовый.

Мэр также сообщил, что из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты № 1, 2, 3, 4, 8 и 9. Андрей Садовый заверил, что после уборки поваленных деревьев и восстановления контактной сети движение трамваев будет возобновлено.

В отдельных районах Львова сообщали и о граде.

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