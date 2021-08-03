В центре Львова возле ратуши вспыхнул пожар: на месте спасатели и несколько скорых – фото

На площади Рынок во Львове вечером 3 августа произошел пожар. К зданию на площади Рынок, 28, приехали спасатели.

Об этом рассказали 24 каналу в ГСЧС Львовщины. Туда приехали сразу 4 автомобиля спасателей, а также 2 скорой помощи.

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Место пожара на площади Рынок / Фото Натальи Боднар и Андрея Шляхтина, 24 канал

Что на данный момент известно

Инцидент произошел в здании напротив горсовета Львова. По предварительной информации открытого огня там нет – только задымление.

Спасатели вышли из здания и начали снимать кислородные баллоны в 20:43. Пострадавших в результате пожара нет.

Спасатели складывают кислородные баллоны после пожара: видео Андрея Шляхтина, 24 канал

Загорелся чердак

Издание Zaxid.net сообщило, что возгорание тушили на чердаке этого здания. Там якобы загорелась вентиляционная труба заведения "Честное мясо". Вероятной причиной пожара назвали жир, который там накопился.