Пожар с тремя погибшими во Львове: кем были жертвы

В Железнодорожном районе Львова 27 декабря произошел пожар, в котором погибли 3 человека. На следующий день рассказали новые трагические подробности.

Также в ГСЧС обнародовали видео тушения этого пожара. Там отметили, что тела обнаружили только, когда удалось обуздать огонь.

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Кто там погиб

Когда после пожара исследовали задымленные помещения, заметили погибших. Среди них были 68-летняя женщина и ее 47-летний сын. А вот личность третьего погибшего до сих пор пытаются установить.

Огонь вырывался из окон

По данным спасателей, горела квартира на первом этаже дома площадью 440 квадратных метров. Когда пожарные прибыли, из окон вырывались столбы дыма и языки пламени.

Поскольку задымление было очень сильным, спасателям пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

Спасатели тушат пожар в квартире: смотрите видео

Что было известно ранее

К спасателям по этому поводу обратились примерно в половине 10 часов вечера

Полностью потушить огонь удалось уже через 30 минут.

Горела квартира дома на улице Сигнивка.

Сначала сообщили о погибших, однако не говорили, кем они были.

Читайте полный текст сообщения ГСЧС:

27 декабря в 21:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львове на ул. Сигнивка. Пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома размером 40х11. На место вызова выехали спасатели 2-й и 4-й государственной пожарно-спасательной части г. Львова. На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон квартиры выбивался огонь. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Во время проведения разведки задымленной квартиры были обнаружены тела троих погибших лиц. Погибшими оказались хозяйка квартиры – женщина 1953 года рождения, ее сын – мужчина 1974 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается.

В 21:54 пожарные локализовали пожар, и в 22:03 ликвидировали в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 20 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.