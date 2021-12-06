Пожертвовал жизнью ради Украины: во Львове открыли таблицу Герою Тарасу Матвииву

На стене факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко открыли таблицу Герою Украины Тарасу Матвииву. Он погиб в Луганской области в результате вражеского обстрела.

Тарас Матвиив был студентом факультета журналистики ЛНУ. К мероприятию присоединились родители Героя, преподаватели и побратимы.

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Во Львове открыли таблицу Герою Украины Тарасу Матвииву

На стене факультета журналистики ЛНУ 6 декабря появилась мемориальная таблица Герою Украины Тарасу Матвииву. Мама бойца Валентина Матвиив рассказала, что он мечтал учиться там с 6 класса. Сначала защитник хотел быть спортивным журналистом, но потом он начал больше интересоваться аналитикой и документалистикой. Многие труды Тараса Матвиива вскоре станут книгой "Мои мысли".

Мы также нашли более чем 50 мечтаний сына, и первым из них была победа в Крыму и на Донбассе. Он пожертвовал своей карьерой, личной жизнью, собой и пошел защищать свою Родину. Для него это было превыше всего,

– добавила женщина.

Мама Героя поблагодарила всех, кто пришел на открытие таблицы. Она попросила всех ежедневно работать над главной мечтой Тараса Матвиива – победой Украины.

Во Львове установили таблицу Тарасу Матвииву / Фото Александра Мазуренко

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От общины города к мероприятию присоединился первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Чиновник отметил, что не был лично знаком с защитником, однако фильм о Герое его очень впечатлил.

"Поразил настолько, что находясь в Брюсселе и презентуя Львов в финале конкурса на Молодежную столицу Европы, я рассказал жюри о Тарасе, как одном из выдающихся, образцовых молодых львовян. Это честь – быть выпускником университета, в котором учился Тарас, это честь – быть сожителем города, который хотел сделать лучшим Тарас", – отметил Москаленко.

После торжественного открытия таблицы преподаватели и друзья Тараса Матвиива поделились воспоминаниями о нем.

Смотрите видео с открытия таблицы Тарасу Матвииву:

Коротко о Тарасе Матвииве

Тарас Матвиив – Герой Украины, выпускник факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко, общественный деятель и журналист.

Он участвовал в Революции Достоинства, а после – пошел на Восток.

Матвиив был командиром взвода 24-й отдельной механизированной бригады.

Он погиб 10 июля 2020 года в результате российского обстрела под поселком Троицкое, в Луганской области.

Защитник ценой собственной жизни спас от смерти двух побратимов.

Указом президента Тарасу Матвииву присвоили звание Героя Украины с отличием орденом "Золотая Звезда" За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и самоотверженное служение украинскому народу.

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