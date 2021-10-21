Сорвало крыши и снесло деревья: последствия урагана во Львове

21 октября во Львове пронесся ураган. В результате сильного ветра сорвало крыши из супермаркетов и домов. Также попадало много деревьев, которые повредили людям авто.

Порывы ветра во Львове нанесли большой вред. Обвалились стены домов, падение кусков фасада, а также падение дерева на припаркованный автомобиль.

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Поваленные деревья и сорванные крыши

На улице Шевченко из-за сильного урагана дерево упало на припаркованные авто. Момент падения зафиксировала камера наблюдения.

На записи видно, что рядом людей не было. Поэтому, к счастью, в результате падения никто не пострадал.

Как дерево упало на автомобиль: смотрите видео

На Елены Степановны обвалилась стена жилого дома. Ее части пробили крышу помещения столовой.

Произошло это около 14:00 часов. Известно, что жители этого дома уже давно жаловались на протекание крыши, аварийную стену и кровлю. Однако на их просьбы якобы никто не реагировал.

Обвалилась стена на Елены Степановны / Фото "Варты 1"

На Городецкой обвалился кусок фасада, а на Левандовке оторвалась часть крыши в одном из супермаркетов. Местные также публикуют видео поваленных деревьев.

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