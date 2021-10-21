По состоянию на 19 часов 21 октября, проезд до сих пор не восстановили. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Черновицкой области.
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На Буковине из-за урагана попадали деревья, которые заблокировали дорогу
На Вижниччине из-за урагана деревья рухнули на дорогу и заблокировали проезд через горный перевал "Шурдин",
– рассказали в Укравтодоре.
Сильный ветер повалил деревья в Национальном природном парке "Вижницкий", в частности на дороге Долишний шепот – КПП "Русская". О возобновлении движения в ведомстве пообещали сообщить дополнительно, однако до сих пор обновлений нет.
Это единственная дорога, ведущая с Долишного Шепота к пункту пропуска "Русская".
Издание "UA: Буковина", ссылаясь на слова лесовода Николая Одотюка, написало, что заблокированным оказался единственный путь, который ведет из Долишного Шепота к пункту пропуска "Русская".
Одотюк рассказал, – из-за того, что деревья росли на территории природно-заповедного фонда, их должны расчистить с разрешения экоинспекции. По его словам, на дорогу ветер повалил порядка 15 деревьев. Чтобы проехать, водители собственноручно частично расчистили путь.
В Службе автодорог ожидают улучшения погоды, чтобы восстановить движение. Пресс-секретарь службы автодорог Наталья Гатеж рассказала, что решают, можно ли организовать объезд.
Непогода в Украине: что известно
- 21 октября в Днепре поднялся сильный ветер, который повалил деревья. В частности несколько деревьев упали на машины и разбили их. Предварительно синоптики прогнозировали порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
- В этот же день поднялся сильный ветер в Одессе. Это привело к падению нескольких деревьев. Также пострадал человек, которого забрала скорая. Кроме этого, в городе сорвало буквы со здания аптеки и автовокзала, а большое дерево упало и зацепило сразу несколько автомобилей.
- Кстати, порывистый ветер 21 октября поднялся на территории всех областей Украины. Спасатели предупреждали об ухудшении непогоды и объявили первый – желтый – уровень опасности.