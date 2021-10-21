По состоянию на 19 часов 21 октября, проезд до сих пор не восстановили. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Черновицкой области.

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На Буковине из-за урагана попадали деревья, которые заблокировали дорогу

На Вижниччине из-за урагана деревья рухнули на дорогу и заблокировали проезд через горный перевал "Шурдин",

– рассказали в Укравтодоре.

Сильный ветер повалил деревья в Национальном природном парке "Вижницкий", в частности на дороге Долишний шепот – КПП "Русская". О возобновлении движения в ведомстве пообещали сообщить дополнительно, однако до сих пор обновлений нет.

Это единственная дорога, ведущая с Долишного Шепота к пункту пропуска "Русская".

Издание "UA: Буковина", ссылаясь на слова лесовода Николая Одотюка, написало, что заблокированным оказался единственный путь, который ведет из Долишного Шепота к пункту пропуска "Русская".

Одотюк рассказал, – из-за того, что деревья росли на территории природно-заповедного фонда, их должны расчистить с разрешения экоинспекции. По его словам, на дорогу ветер повалил порядка 15 деревьев. Чтобы проехать, водители собственноручно частично расчистили путь.

В Службе автодорог ожидают улучшения погоды, чтобы восстановить движение. Пресс-секретарь службы автодорог Наталья Гатеж рассказала, что решают, можно ли организовать объезд.

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