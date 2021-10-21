Станом на 19 годину 21 жовтня, проїзд досі не відновили. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області.

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На Буковині через буревій попадали дерева, що заблокували дорогу

На Вижниччині через буревій дерева впали на дорогу та заблокували проїзд гірським перевалом "Шурдин",

– розповіли в Укравтодорі.

Сильний вітер повалив дерева у Національному природному парку "Вижницький", зокрема на дорозі Долішній Шепіт – КПП "Руська". Про відновлення руху у відомстві пообіцяли повідомити додатково, проте досі оновлень немає.

Це єдина дорога, що веде з Долішнього Шепоту до пункту пропуску "Руська".

Видання "UA: Буковина", посилаючись на слова лісівника Миколи Одотюка, написало, що заблокованим виявився єдиний шлях, який веде з Долішнього Шепоту до пункту пропуску "Руська".

Одотюк розповів, – через те, що дерева росли на території природно-заповідного фонду, їх мають розчистити з дозволу екоінспеції. За його словами, на дорогу вітер повалив орієнтовно 15 дерев. Щоб проїхати, водії власноруч частково розчистили шлях.

У службі автодоріг очікують покращення погоди, щоб відновити рух. Прессекретарка служби автодоріг Наталія Гатеж розповіла, що вирішують, чи можна організувати об'їзд.

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