Станом на 19 годину 21 жовтня, проїзд досі не відновили. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області.
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На Буковині через буревій попадали дерева, що заблокували дорогу
На Вижниччині через буревій дерева впали на дорогу та заблокували проїзд гірським перевалом "Шурдин",
– розповіли в Укравтодорі.
Сильний вітер повалив дерева у Національному природному парку "Вижницький", зокрема на дорозі Долішній Шепіт – КПП "Руська". Про відновлення руху у відомстві пообіцяли повідомити додатково, проте досі оновлень немає.
Це єдина дорога, що веде з Долішнього Шепоту до пункту пропуску "Руська".
Видання "UA: Буковина", посилаючись на слова лісівника Миколи Одотюка, написало, що заблокованим виявився єдиний шлях, який веде з Долішнього Шепоту до пункту пропуску "Руська".
Одотюк розповів, – через те, що дерева росли на території природно-заповідного фонду, їх мають розчистити з дозволу екоінспеції. За його словами, на дорогу вітер повалив орієнтовно 15 дерев. Щоб проїхати, водії власноруч частково розчистили шлях.
У службі автодоріг очікують покращення погоди, щоб відновити рух. Прессекретарка служби автодоріг Наталія Гатеж розповіла, що вирішують, чи можна організувати об'їзд.
Негода в Україні: що відомо
- 21 жовтня у Дніпрі здійнявся сильний вітер, який повалив дерева. Зокрема кілька дерев впали на автівки та потрощили їх. Попередньо синоптики прогнозували пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
- У цей же день здійнявся сильний вітер в Одесі. Це призвело до падіння одразу кількох дерев. Також постраждала людина, яку забрала швидка. Окрім цього, в місті зірвало букви з будівлі аптеки та автовокзалу, а велике дерево впало та зачепило одразу кілька автівок.
- До речі, рвучкий вітер 21 жовтня піднявся на території усіх областей України. Рятувальники застерігали про погіршення негоди та оголосили перший – жовтий – рівень небезпеки.