Пориви вітру у Львові наробили чималої шкоди. Обвалились стіни будинків, падіння шматків фасаду, а також падіння дерева на припаркований автомобіль.

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Повалені дерева і зірвані дахи

На вулиці Шевченка через сильний буревій дерево впало на припарковане авто. Момент падіння зафіксувала камера спостереження.

На записі видно, що поруч людей не було. Тому, на щастя, внаслідок падіння ніхто не постраждав.

Як дерево впало на авто: дивіться відео

На Олени Степанівни натомість обвалилася стіна житлового будинку. Її частини пробили дах приміщення їдальні.

Сталося це близько 14:00 години. Відомо, що мешканці цього будинку вже давно скаржились на протікання даху, аварійну стіну та покрівлю. Проте на їхні прохання наче ніхто не реагував.

Обвалилась стіна на Олени Степанівни / Фото "Варти 1"

На Городоцькій обвалився шмат фасаду, а на Левандівці відірвалась частина даху в одному з супермаркетів. Місцеві також публікують відео повалених дерев.

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