"Стой, с*ка": пранкер во Львове оделся священником и с матом гонялся за прохожим – видео

В центре Львова блогер из тиктока снял провокационное видео, одевшись священником. Впрочем, его выходка с религиозным подтекстом понравилась не всем.

На видео тиктокера-пранкера обратил внимание директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко. Он отметил, что такие кадры имеют признаки разжигания вражды.

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Священник, который кричит "Стой, с*ка"

Видео начинается с того, что по центральной улице Львова идет священник в черной рясе и с кадилом в руке. Он пересекается с парнем, у которого выбивает кепку, что одета на голове. Тот возмущенно кричит: "Пастор, ты шо попутал?". Далее начинается взаимная ругань с матами.

Ошарашено на священника, который употребляет нецензурную лексику, смотрят люди, которые были вокруг. Далее пранкер бежит за парнем со словами: "Стой, с*ка!". В конце видео он говорит, что ждет парня на службе.

Пранкер для видео в тикток оделся священником и ругался в центре Львова: смотрите видео

Предупреждаем! Кадры содержат нецензурную брань (18+)

Сопровождается видео ритмичным семплом, на котором звучат слова "Господь Иисус Христос". Провокационное видео появилось в профиле львовского блогера Максима Савчина.

В своем тиктоке он часто провоцирует обычных прохожих, задавая нелепые или эксцентричные вопросы. Например, может спросить патрульных, где во Львове башня Бурдж Халифа, а бабушек на лавочке, где ближайший сексшоп.

Обращение в полицию из-за видео

Евгений Бойко пишет, что направит обращение к полицейским. Все из-за того, что видео тиктокера разжигает вражду на религиозной почве и провоцирует на агрессию.

Просмотрел. Стало противно. Подобные действия унижают многих львовян,

– написал о видео Бойко.

Полный текст публикации Евгения Бойко

Обратил внимание на видео в сети TikToK, на котором так называемый пранкер переодетый в священника с церковными атрибутами бегает по центру города и на камеру провоцирует львовян.

Просмотрел. Стало противно. Не удивлюсь, если провокация совершена по заказу вражеских спецслужб – знают на что давить. Тот самый чекистский почерк – перед глазами безбожные пятилетки 1930-х.

Вместе с тем предупреждаю тех, для кого нет ничего святого – львовяне различают пшеницу от плевел. Слишком большую цену заплатили мы и наши предки за свое достоинство.

Направляю обращение к правоохранителям, прошу их безотлагательно дать надлежащую оценку позорному поведению неизвестных лиц, чтобы действия, которые имеют признаки разжигания религиозной вражды больше не повторялись. И всех кому это болит, призываю сделать это также.

Обидно, что подобное уже имело место.

Друзья, общество, нужно объединиться и быть бдительными, кто-то очень хочет нас перессорить.