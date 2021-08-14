"Стой, с*ка": пранкер во Львове оделся священником и с матом гонялся за прохожим – видео
Источник:фейсбук Евгения Бойко
В центре Львова блогер из тиктока снял провокационное видео, одевшись священником. Впрочем, его выходка с религиозным подтекстом понравилась не всем.
На видео тиктокера-пранкера обратил внимание директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко. Он отметил, что такие кадры имеют признаки разжигания вражды.
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Священник, который кричит "Стой, с*ка"
Видео начинается с того, что по центральной улице Львова идет священник в черной рясе и с кадилом в руке. Он пересекается с парнем, у которого выбивает кепку, что одета на голове. Тот возмущенно кричит: "Пастор, ты шо попутал?". Далее начинается взаимная ругань с матами.
Ошарашено на священника, который употребляет нецензурную лексику, смотрят люди, которые были вокруг. Далее пранкер бежит за парнем со словами: "Стой, с*ка!". В конце видео он говорит, что ждет парня на службе.
Пранкер для видео в тикток оделся священником и ругался в центре Львова: смотрите видео
Предупреждаем! Кадры содержат нецензурную брань (18+)
Сопровождается видео ритмичным семплом, на котором звучат слова "Господь Иисус Христос". Провокационное видео появилось в профиле львовского блогера Максима Савчина.
В своем тиктоке он часто провоцирует обычных прохожих, задавая нелепые или эксцентричные вопросы. Например, может спросить патрульных, где во Львове башня Бурдж Халифа, а бабушек на лавочке, где ближайший сексшоп.
Обращение в полицию из-за видео
Евгений Бойко пишет, что направит обращение к полицейским. Все из-за того, что видео тиктокера разжигает вражду на религиозной почве и провоцирует на агрессию.
Просмотрел. Стало противно. Подобные действия унижают многих львовян,
– написал о видео Бойко.
Полный текст публикации Евгения Бойко
Обратил внимание на видео в сети TikToK, на котором так называемый пранкер переодетый в священника с церковными атрибутами бегает по центру города и на камеру провоцирует львовян.
Просмотрел. Стало противно. Не удивлюсь, если провокация совершена по заказу вражеских спецслужб – знают на что давить. Тот самый чекистский почерк – перед глазами безбожные пятилетки 1930-х.
Вместе с тем предупреждаю тех, для кого нет ничего святого – львовяне различают пшеницу от плевел. Слишком большую цену заплатили мы и наши предки за свое достоинство.
Направляю обращение к правоохранителям, прошу их безотлагательно дать надлежащую оценку позорному поведению неизвестных лиц, чтобы действия, которые имеют признаки разжигания религиозной вражды больше не повторялись. И всех кому это болит, призываю сделать это также.
Обидно, что подобное уже имело место.
Друзья, общество, нужно объединиться и быть бдительными, кто-то очень хочет нас перессорить.