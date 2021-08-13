На табличке, прикрепленной к часовне, указано, что ее установили "из-за явления дьявола". А произошло это "явление" якобы в 2017 году.

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Часовня на месте "явления дьявола": странные фото с Карпат

В украинских Карпатах на территории национального природного парка кто-то установил часовню "из-за явления дьявола". Фото в заметке в фейсбуке и комментариях к нему опубликовал Богдан Салий.

Вот такая надпись красуется на вмурованной в стену табличке:

Часовня Господня установлена из-за ​​явления 19.07.2017 в 13:28 дьявола между полониной Балтагура и горой Коман.

Местное издание "Курс" выяснило в управлении лесного хозяйства Ивано-Франковской области, что такой объект на территории Верховинского НПП действительно есть. Впрочем, кто и когда его установил – неизвестно.



Часовня в Карпатах, установленная ​​"из-за явления дьявола" / Фото Богдана Салия



Надпись на табличке, прикрепленной к часовне / Фото Богдана Салия



Фото якобы "явления дьявола", из-за которого и установлена ​​часовня / Фото из комментариев под сообщением Богдана Салия

ZAXID.NET также спросил об этой часовне у священника храма Рождест ва Пресвятоӥ Бо городицы ПЦУ села Криворивня.

Отец Иоанн Рибарук рассказал, что самой часовни не видел, но видел ее фотографии, а также фото облака, которое напоминает дьявола.

Решение же местных жителей установить часовню на том месте – поддерживает: мол, она может служить защитой от злого духа.