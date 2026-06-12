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12 июня, 15:19
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Во Львове ужесточают правила для электросамокатов: что изменится с июля

Дария Черныш

Во Львове планируют изменить правила пользования электросамокатами, чтобы сделать передвижение на них по городу более безопасным. В частности, предлагается ввести возрастные ограничения.

Об этом 12 июня сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Какие правила будут действовать для электросамокатов?

Исполнительный комитет рассмотрел следующие предложения и планирует ввести изменения с 1 июля:

  • взять электросамокат на прокат смогут только люди,, достигшие 16 лет. А операторы проката должны обеспечить верификацию возраста пользователей,
  • определить аварийно опасные участки, на которых скорость электросамокатов ограничат до 15 километров в час,
  • обязательным станет использование шлемов, для чего подготовят соответствующие изменения в правилах благоустройства,
  • запрещено будет оставлять прокатные электросамокаты вне специальных мест для их парковки.

Необходимость таких изменений мэр Львова объясняет приведенной статистикой. Известно, что в 2025 году в городе трое детей стали посмертными донорами в результате тяжелых травм, связанных с электросамокатами.

В то же время только за последние три месяца в больницы Львова госпитализировали более 100 детей, пострадавших из-за электросамокатов.

Однако Андрей Садовый отметил, что городские власти не имеют полномочий полностью запретить использование электросамокатов.

Мы делаем то, что реально можем сделать уже сейчас: ужесточаем правила, ограничиваем скорость в опасных местах и настаиваем на изменениях в государственном законодательстве,
– подчеркнул Садовый.

Ранее сообщалось, что полиция считает пользователей электросамокатов полноценными участниками дорожного движения, поэтому должны соблюдать общие ПДД. Но отсутствие четкого законодательного регулирования затрудняет единообразное применение этих норм на практике.

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