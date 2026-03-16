Могут ли наказать за управление электросамокатом навеселе?

Суд в Луцке, рассмотрев судебную практику, определил, что управление электросамокатами и другими электрическими средствами передвижения должно происходить по тем же правилам, что и езда на авто. То есть за управление ЛПТ в состоянии опьянения правоохранители могут выписать штраф. Какое наказание за это может быть, сообщили представители Луцкого горрайонного суда

Судьи приравнивают электросамокат, электроскутер и электровелосипед во многих случаях является источником повышенной опасности и могут угрожать другим участникам дорожного движения. Если транспорт движется с помощью установленного электрического двигателя, то водитель несет ответственность за безопасность. Само собой, что он должен соблюдать Правила дорожного движения.



Поэтому и вождение в нетрезвом состоянии (при алкогольном или наркотическом опьянении), что является нарушением статьи 130 КУоАП , запрещается водителям электротранспорта. Такие действия наказываются штрафом и даже лишением права управления.



Суд отмечает, что когда полицейские фиксируют факт управления электротранспортом в состоянии опьянения, то они уже не определяют мощность двигателя. Фактически, этот показатель не имеет значения.



Важно! Штраф за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также отказ пройти осмотр является административным нарушением. Предусмотрен штраф 17 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Эти нормы обусловлены тем, что нетрезвый человек за рулем имеет рассеянное внимание и не может быстро реагировать на дорожную ситуацию. Поэтому это создает опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.



