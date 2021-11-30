Праздник приближается: таможенники нашли в автобусе 100 бутылок контрабандного глинтвейна

Таможенники нашли в рейсовом автобусе более 100 бутылок контрабандного глинтвейна. Теперь водителю грозит немалый штраф.

Бутылки обнаружили во время сканирования. Мужчина решил не декларировать алкоголь.

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В автобусе нашли более 100 бутылок контрабандного алкоголя

Недавно в пункт пропуска Шегини – Медика прибыл рейсовый автобус. Он направлялся из немецкого Фрайбурга в Херсон. В салоне находились 33 пассажира и 5 водителей. Во время проверки таможенники заподозрили, что в автобусе могут быть незадекларированные товары.

Его направили на сканирование стационарной системой. В салоне нашли 108 бутылок вина Christkindl Glühwein. Литровые бутылки с глинтвейном спрятали между креслами. Контрабандный алкоголь принадлежал одному из водителей.

Житель Львовщины не сообщил точных количества, стоимости и наименования товара. Это нарушение таможенных правил, а именно – недекларирование. Санкция данной статьи Таможенного кодекса предусматривает штраф в размере 100% стоимости этих товаров с их последующей конфискацией. Вскоре дело направят в суд.



Таможенники нашли 108 бутылок контрабандного глинтвейна / Фото Львовской таможни

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Сколько алкоголя можно перевозить через границу

В таможне рассказали, что совершеннолетние могут ввозить на территорию Украины без уплаты таможенных платежей или письменного декларирования такие алкогольные напитки (в расчете на одно лицо):

5 литров пива;

2 литра вина;

1 литр крепких алкогольных напитков (с содержанием спирта более 22%).

Кроме этого, независимо от количества алкоголь не освобождается от налогообложения, если человек, который его ввозит, отсутствовал в Украине менее чем 24 часа.



Автобус ехал из Германии / Фото Львовской таможни

Водителю грозит штраф / Фото Львовской таможни