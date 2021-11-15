Предприниматель отсудил у ЛОГА почти полмиллиона гривен долга за памятник

Предприниматель Орест Дума отсудил у управления капитального строительства ЛОГА 419 тысяч гривен долга. Он занимался изготовлением и установкой памятника композитору Мирославу Скорику, но так и не получил всей оплаты за свою работу.

Открытие памятника состоялось еще 5 июня на Лычаковском кладбище. На мероприятии присутствовали председатель ЛОГА Максим Козицкий и его заместитель Иван Собко.

На тему Ворвался в управление полиции и сорвал пресс-конференцию: суд отменил штраф Остапу Стахиву

Предприниматель не получил полной оплаты за работы

В решении суда за 2 ноября говорится, что в декабре 2020 года предприниматель Орест Дума выиграл тендер на установку памятника композитору Мирославу Скорику от управления капитального строительства Львовской ОГА. За 1,1 миллиона гривен он должен был изготовить проектно-сметную документацию и установить монумент.

Дума установил на могиле композитора бронзовый барельеф и скульптуру "Плакальщица", изображающую девушку, которая тоскует по художнику. Оплату за памятник разделили на 2 части:

в 2020 году предпринимателю должны были заплатить 685 тысяч гривен ;

; в 2021 году – 419 тысяч гривен.

Памятник торжественно открыли 5 июня, однако всей оплаты предприниматель не получил. Дума посылал по почте документы об окончании работ в управление капитального строительства ЛОГА. Однако почему-то в облгосадминистрации их не получили.

Суд обязал ЛОГА выплатить долг

Во время судебного заседания представители управления подчеркнули, что установку памятника не оплатили, так как Дума не имел лицензии на работы класса последствий СС2. Однако судья Хозяйственного суда Львовской области Тарас Рим поддержал предпринимателя.

Управление капстроительства ЛОГА обязали выплатить ему 419 тысяч гривен долга. По словам судьи, отсутствие лицензии не причина не платить за работу, так как управление не требовало лицензии во время тендера и подписало договор с предпринимателем. Кроме того, Рим подчеркнул, что памятник торжественно открыли, поэтому подрядчик завершил работы, а управление их приняло.