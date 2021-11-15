Відкриття пам'ятника відбулося ще 5 червня на Личаківському цвинтарі. На заході були присутні голова ЛОДА Максим Козицький та його заступник Іван Собко.

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Підприємець не отримав повної оплати за роботи

У рішенні суду за 2 листопада мовиться, що у грудні 2020 року підприємець Орест Дума виграв тендер на встановлення пам'ятника композиторові Мирославу Скорику від управління капітального будівництва Львівської ОДА. За 1,1 мільйона гривень він повинен був виготовити проєктно-кошторисну документацію та встановити монумент.

Дума встановив на могилі композитора бронзовий барельєф та скульптуру "Плакальниця", котра зображає дівчину, яка тужить, що митця не стало. Оплату за пам'ятник розділили на 2 частини:

у 2020 році підприємцеві повинні були заплатити 685 тисяч гривень ;

; у 2021 році – 419 тисяч гривень.

Постамент урочисто відкрили 5 червня, однак усієї оплати підприємець не отримав. Дума надсилав поштою документи про закінчення робіт в управління капітального будівництва ЛОДА. Однак чомусь в облдержадміністрації їх не отримали.

Суд зобов'язав ЛОДА виплатити борг

Під час судового засідання представники управління наголосили, що встановлення пам'ятника не оплатили, адже Дума не мав ліцензії на роботи класу наслідків СС2. Проте суддя Господарського суду Львівщини Тарас Рим підтримав підприємця.

Управління капбудівництва ЛОДА зобов'язали виплатити йому 419 тисяч гривень боргу. За словами судді, відсутність ліцензії не є причиною не платити за роботи, адже управління не вимагало ліцензії під час тендеру і підписало договір з підприємцем. Окрім цього, Рим наголосив, що пам'ятник урочисто відкрили, отож підрядник завершив роботи, а управління їх прийняло.

Цікаво! За інформацією проєкту Clarity, з 2016 року будівництво пам'ятника Мирославу Скорику було першим для Ореста Думи державним замовленням. Підприємець зареєстрований у Львові з 2002 року. Він спеціалізується на обробці декоративного та будівельного каменю.