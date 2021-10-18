Представлялись полицейскими: двое львовян выманивали деньги у пенсионеров на Ивано-Франковщине

На Ивано-Франковщине 13 октября задержали двоих львовян за мошенничество. Они, представляясь полицейскими, выманивали деньги у пенсионеров.

Пострадавшие платили мошенникам, чтобы их родственников якобы не привлекли к уголовной ответственности. Злоумышленники обманули доверчивых пенсионеров на десятки тысяч гривен.

К теме Романтическое мошенничество: как украинку в Польше обманули на 7 тысяч злотых

Злоумышленники представлялись полицейскими

Правоохранители установили, что в состав преступной группы входили двое жителей Львовщины в возрасте 34 и 37 лет. Старшего из мужчин ранее уже судили за мошенничество. Злоумышленники приехали на Ивано-Франковщину примерно 3 месяца назад. За это время они обманули ряд людей. Почти во всех случаях пострадавшими были старики.

Мошенники звонили своим жертвам и представлялись полицейскими. Затем они требовали у пенсионеров деньги за то, чтобы их родственников не привлекали к уголовной ответственности. Чтобы спасти своих близких, пострадавшие соглашались заплатить злоумышленникам. Мошенники выманили у своих жертв примерно 100 тысяч гривен.

Полицейские оперативно задержали злоумышленников после совершения очередного преступления при въезде в город Галич. Во время осмотра автомобиля мошенников правоохранители нашли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Смотрите видео, как задержали злоумышленников:

Заметьте "Кинула" на деньги: днепрянка выманила более 50 тысяч за квадроцикл, которого не имела

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за мошенничество. Старшему злоумышленнику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – мужчину поместили под стражу. Также продолжается рассмотрение уголовных производств в суде о совершении подозреваемым ряда преступлений на Тернопольщине.

Полицейские проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленникам, – до 8 лет в тюрьме. Досудебное расследование продолжается.



Мошенники представлялись полицейским / Фото полиции Ивано-Франковщины



Злоумышленники выманили примерно 100 тысяч гривен / Фото полиции Ивано-Франковщины