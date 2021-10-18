Представлялись поліцейськими: двоє львів'ян виманювали гроші у пенсіонерів на Івано-Франківщині

Постраждалі платили шахраям, щоб їхніх родичів буцімто не притягнули до кримінальної відповідальності. Зловмисники ошукали довірливих пенсіонерів на десятки тисяч гривень.

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Зловмисники представлялись поліцейськими

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної групи входили двоє жителів Львівщини віком 34 та 37 років. Старшого з чоловіків раніше вже судили за шахрайство. Зловмисники приїхали на Івано-Франківщину приблизно 3 місяці тому. За цей час вони ошукали низку людей. Майже в усіх випадках постраждалими були люди похилого віку.

Шахраї телефонували до своїх жертв та представлялись поліцейськими. Потім вони вимагали у пенсіонерів гроші за те, щоб їхніх родичів не притягали до кримінальної відповідальності. Щоб врятували своїх близьких, постраждалі погоджувались заплатити зловмисникам. Шахраї виманили у своїх жертв приблизно 100 тисяч гривень.

Поліцейські оперативно затримали зловмисників після скоєння чергового злочину при в'їзді у місто Галич. Під час огляду автомобіля шахраїв правоохоронці знайшли гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Дивіться відео, як затримали зловмисників:

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за шахрайство. Старшому зловмиснику вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – чоловіка помістили під варту. Наразі також триває розгляд кримінальних проваджень у суді щодо вчинення підозрюваним низки злочинів на Тернопільщині.

Поліцейські перевіряють причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – до 8 років у в'язниці. Досудове розслідування триває.



Шахраї представлялись поліцейськимим / Фото поліції Івано-Франківщини



Зловмисники виманили приблизно 100 тисяч гривень / Фото поліції Івано-Франківщини