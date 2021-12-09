Премьер Хорватии встретился с мэром Львова
Источник:Львовский горсовет
Львов посетил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Он посетил Ратушу, где встретился с городским главой Андреем Садовым и кошачьим мэром Левчиком.
Также Пленкович посетил Украинский католический университет. Там он прочитал лекцию о будущем Европы.
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Львов посетил премьер-министр Хорватии
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович приехал во Львов. Там посетил ратушу, где встретился с городским головой Андреем Садовым и оставил запись в Книге почетных гостей города.
Спасибо мэру Садовому за гостеприимный прием во Львове,
– написал Пленкович.
Премьер Хорватии пожелал городу процветания и отметил, что надеется на углубление отношений между обоими государствами.
"Вчера я был в Киеве, сегодня – во Львове. Оба дня исполненные смысла и конкретики, поэтому надеюсь, что это даст толчок на дальнейшее углубление наших отношений", – отметил Пленкович.
Кроме этого, чиновник встретился с кошачьим мэром города Левчиком. По этому случаю четвероногого одели в галстук-бабочку и Беленький воротничок.
Премьер Хорватии посетил Львовскую ратушу / Фото Романа Балука
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Во Львове будут развивать медицинский туризм
В составе хорватской делегации во Львов также прибыли:
- министр территориального планирования, строительства и госимущества Хорватии Дарко Горват;
- министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич-Радман;
- министр экономики и устойчивого развития Томислав Чорич;
- министр образования и науки Радован Фукс;
- Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Хорватия в Украине Аница Джамич;
- глава офиса премьер-министра Звонимир Эрко-Петешіч и другие представители правительства Хорватии.
Садовый рассказал на своей фейсбук-странице поблагодарил Хорватию за четкую позицию и поддержку Украины на международной арене.
"Рады приветствовать во Львове премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Хорватия завоевала свою независимость и прошла непростой путь обновления и восстановления. Это именно то, что ждет и нас", – добавил городской голова.
По словам мэра, украинцам есть чему поучиться у хорватов. Однако даже сейчас цели обеих стран очень схожи.
"Мы говорим не просто о развитии туризма, а об именно медицинском туризме. Благодаря совместной работе трансплантология во Львове выйдет на новый уровень. Поэтому мы уже договорились о сотрудничестве с медицинским госпиталем в Загребе, который может стать нашим потенциальным партнером", – отметил Садовый.
Городской голова подытожил, что Украина – это Европа, поэтому наше общее будущее заключается именно в европейских ценностях.
Смотрите фото встречи Садового и Пленковича / Фото Романа Балука
Коротко про Андрея Пленковича
- Андрей Пленкович – хорватский юрист, дипломат и политик.
- Он стал премьер-министром Хорватии 19 октября 2016 года.
- До 12 октября 2016 года Пленкович был депутатом Европейского парламента, председателем комитета парламентского сотрудничества между Украиной и ЕС и одновременно – заместителем председателя комитета иностранных дел.
- С 21 июня 2016 года он стал руководителем Хорватского демократического содружества.
- В Украине Пленковича наградили Орденом "За заслуги" I степени и Орденом "За заслуги" III степени.
Текст сообщения Андрея Садового:
Рады приветствовать во Львове премьер-министра Хорватии Andrej Plenković. Спасибо за четкую позицию и поддержку Украины на международной арене! Хорватия завоевала свою независимость и прошла непростой путь обновления и восстановления. Это именно то, что ждет и нас.
Но и уже сегодня наши цели очень похожи. Мы говорим не просто о развитии туризма, а об именно медицинском туризме. Благодаря совместной работе трансплантология во Львове выйдет на новый уровень. Поэтому мы уже договорились о сотрудничестве с медицинским госпиталем в Загребе, который может стать нашим потенциальным партнером. Украина – это Европа. В европейских ценностях наше общее будущее.