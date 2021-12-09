Також Пленкович відвідав Український католицький університет. Там він прочитав лекцію про майбутнє Європи.

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До Львова завітав прем'єр-міністр Хорватії

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович приїхав до Львова. Там завітав до Ратуші, де зустрівся з міським головою Андрієм Садовим та залишив запис у Книзі почесних гостей міста.

Дякую меру Садовому за гостинний прийом у Львові,

– написав Пленкович.

Прем'єр Хорватії побажав місту процвітання та зазначив, що сподівається на поглиблення стосунків між обома державами.

"Учора я був у Києві, сьогодні – у Львові. Обидва дні сповнені змістом та конкретики, тож сподіваюсь, що це дасть поштовх на подальше поглиблення наших відносин", – зауважив Пленкович.

Окрім цього, посадовець зустрівся з котячим мером міста Левчиком. З цієї нагоди чотирилапого одягнули у краватку-метелик та біленький комірець.



Прем'єр Хорватії завітав у Львівську ратушу / Фото Романа Балука

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У Львові розвиватимуть медичний туризм

У складі хорватської делегації до Львова також прибули:

міністр територіального планування, будівництва та держмайна Хорватії Дарко Горват;

міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч-Радман;

міністр економіки та сталого розвитку Томіслав Чоріч;

міністр освіти та науки Радован Фукс;

надзвичайний та повноважний посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич;

голова офісу прем'єр-міністра Звонімір Ерка-Петешіч та інші представники уряду Хорватії.

Садовий розповів на своїй фейсбук-сторінці подякував Хорватії за чітку позицію та підтримку України на міжнародній арені.

"Раді вітати у Львові прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Хорватія виборола свою незалежність і пройшла непростий шлях відновлення та відбудови. Це саме те, що чекає й нас", – додав міський голова.

За словами мера, українцям є чого повчитися у хорватів. Однак навіть зараз цілі обох країн є дуже схожими.

"Ми говоримо не просто про розвиток туризму, а про саме медичний туризм. Завдяки спільній роботі трансплантологія у Львові вийде на новий рівень. Тому ми вже домовились про співпрацю із медичним госпіталем у Загребі, який може стати нашим потенційним партнером", – зазначив Садовий.

Міський голова підсумував, що Україна – це Європа, тож наше спільне майбутнє полягає саме в європейських цінностях.

Дивіться фото зустрічі Садового та Пленковича / Фото Романа Балука

Коротко про Андрея Пленковича

Андрей Пленкович – хорватський юрист, дипломат і політик.

Він став прем'єр-міністром Хорватії 19 жовтня 2016 року.

До 12 жовтня 2016 року Пленкович був депутатом Європейського парламенту, головою комітету парламентської співпраці між Україною та ЄС й водночас – заступником голови комітету закордонних справ.

З 21 червня 2016 року він став керівником Хорватської демократичної співдружності.

В Україні Пленковича нагородили Орденом "За заслуги" I ступеня та Орденом "За заслуги" III ступеня.

Текст допису Андрія Садового:

Раді вітати у Львові Прем'єр-міністра Хорватії Andrej Plenković. Дякую за чітку позицію та підтримку України на міжнародній арені! Хорватія виборола свою незалежність і пройшла непростий шлях відновлення та відбудови. Це саме те, що чекає й нас. Ми маємо чого у них повчитись.

Але й вже сьогодні наші цілі є дуже схожими. Ми говоримо не просто про розвиток туризму, а про саме медичний туризм. Завдяки спільній роботі трансплантологія у Львові вийде на новий рівень. Тому ми вже домовились про співпрацю із медичним госпіталем у Загребі, який може стати нашим потенційним партнером. Україна – це Європа. У європейських цінностях наше спільне майбутнє.