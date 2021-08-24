Президент вручил вдове погибшего бойца из Львовщины его Звезду Героя

Во время торжеств по случаю 30 годовщины Независимости Украины вдова погибшего украинского защитника Сергея Белоуса получила его орден "Золотая звезда". Награду женщине передал президент Владимир Зеленский.

Сергей Белоус родился на Волыни. Он жил вместе с женой и детьми на Старосамборщине.

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Вдова погибшего Героя получила его награду

Украинский защитник Сергей Белоус погиб 20 августа 2014 года в результате артиллерийского обстрела в окрестностях Луганска. В этом году ему присвоили высшую награду государства – "Золотую звезду". Зеленский зачитал соответствующее решение накануне военного парада ко Дню Независимости.

За личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Белоусу Сергею Степановичу, солдату. Посмертно",

– отметил президент.

Награду из рук Зеленского получила вдова Героя.

Коротко о погибшем герое

Сергей Белоус родился с Украиной в один день – 24 августа, поэтому сегодняшнее празднование погибшего героя имеет двойное значение.

В "Книге памяти Погибших" говорится, что боец появился на свет в 1974 году в селе Миково на Волыни.

Белоус был женат. Вместе с женой он воспитывал троих детей.

Украинский защитник проживал в селе Скелевка на Старосамборщине.

До того, как весной 2014 года Белоус пошел добровольцем в военкомат, он много лет работал в Локомотивном депо-1 Львовской железной дороги в должности помощника машиниста тепловоза.

Звание "Герой Украины" – высшая степень награды, которую предоставляют гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая звезда" за совершение выдающегося героического поступка или орден Государства — за чрезвычайные трудовые достижения.