Сергій Білоус народився на Волині. Він жив разом із дружиною та дітьми на Старосамбірщині.

До теми Зеленський нагородив двох львів'янок орденом княгині Ольги

Вдова загиблого Героя отримала його відзнаку

Український захисник Сергій Білоус загинув 20 серпня 2014 року внаслідок артилерійського обстрілу в околицях Луганська. Цьогоріч йому присвоїли найвищу відзнаку держави – "Золоту зірку". Зеленський зачитав відповідне рішення напередодні військового параду до Дня Незалежності.

За особисту мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, надано звання Героя України з удостоєнням ордену "Золота зірка" Білоусу Сергію Степановичу, солдату. Посмертно",

– зазначив президент.

Нагороду з рук Зеленського отримала вдова Героя.

Зауважте! Звання "Герой України" – найвищий ступінь відзнаки, який надають громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручають орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави — за надзвичайні трудові досягнення.

Коротко про загиблого Героя