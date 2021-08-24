Сергей Белоус родился на Волыни. Он жил вместе с женой и детьми на Старосамборщине.

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Вдова погибшего Героя получила его награду

Украинский защитник Сергей Белоус погиб 20 августа 2014 года в результате артиллерийского обстрела в окрестностях Луганска. В этом году ему присвоили высшую награду государства – "Золотую звезду". Зеленский зачитал соответствующее решение накануне военного парада ко Дню Независимости.

За личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Белоусу Сергею Степановичу, солдату. Посмертно",

– отметил президент.

Награду из рук Зеленского получила вдова Героя.

Заметьте! Звание "Герой Украины" – высшая степень награды, которую предоставляют гражданам Украины за совершение выдающегося героического поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая звезда" за совершение выдающегося героического поступка или орден Государства — за чрезвычайные трудовые достижения.

Коротко о погибшем герое