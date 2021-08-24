Сергей Белоус родился на Волыни. Он жил вместе с женой и детьми на Старосамборщине.
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Вдова погибшего Героя получила его награду
Украинский защитник Сергей Белоус погиб 20 августа 2014 года в результате артиллерийского обстрела в окрестностях Луганска. В этом году ему присвоили высшую награду государства – "Золотую звезду". Зеленский зачитал соответствующее решение накануне военного парада ко Дню Независимости.
За личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Белоусу Сергею Степановичу, солдату. Посмертно",
– отметил президент.
Награду из рук Зеленского получила вдова Героя.
Коротко о погибшем герое
- Сергей Белоус родился с Украиной в один день – 24 августа, поэтому сегодняшнее празднование погибшего героя имеет двойное значение.
- В "Книге памяти Погибших" говорится, что боец появился на свет в 1974 году в селе Миково на Волыни.
- Белоус был женат. Вместе с женой он воспитывал троих детей.
- Украинский защитник проживал в селе Скелевка на Старосамборщине.
- До того, как весной 2014 года Белоус пошел добровольцем в военкомат, он много лет работал в Локомотивном депо-1 Львовской железной дороги в должности помощника машиниста тепловоза.