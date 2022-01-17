Присвоила почти 1,5 миллиона гривен с бюджета: во Львове задержали 68-летнюю предпринимательницу

Львовские правоохранители задержали 68-летнюю директора одного из строительных предприятий города. Ее подозревают в присвоении почти 1,5 миллиона гривен из бюджета.

Задержанной грозит тюрьма. Кроме того, у нее могут конфисковать имущество.

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Женщину подозревают в краже денег из бюджета

Правоохранители во время досудебного расследования установили, что 68-летняя львовянка, директор одного из дорожных ремонтно-строительных управлений, присвоила деньги из бюджета города. Она в июле 2021 года подделала акты приемки строительных работ.

В документах женщина завысила объем и стоимость реконструкции пешеходного тротуара на одной из улиц Львова. Так она нанесла Львовскому городскому совету ущерб более чем на 1,35 миллиона гривен.

По информации ZAXID.NET, говорится о директрисе и одной из совладелиц ОДО "Дорожное ремонтно-строительное управление №65" Лесе Магере. В июле 2021 года это предприятие проводило реконструкцию тротуара на улице Миколайчука.

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Предпринимательнице объявили подозрение

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

"служебный подлог, повлекший тяжкие последствия";

"присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах".

Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить от 7 до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.