Притворялась врачом: суд наказал 20-летнюю львовянку, которая обворовывала пенсионеров

Во Львове суд вынес приговор 20-летней женщине, которая обворовывала пенсионеров. Она вместе со своей знакомой проникала в жилье пожилых людей, представляясь врачом или сотрудницей пенсионного фонда.

Судебное заседание в отношении злоумышленницы состоялось 19 августа. Дело в отношении ее сообщницы выделили в отдельное производство, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

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Женщина обворовывала пенсионеров

Правоохранители установили, что 20-летняя львовянка вместе со своей 44-летней знакомой проникали в жилье пенсионеров, представляясь представителями пенсионного фонда или врачами.

Женщины заставляли открывать им двери под надуманными предлогами.

Так, они совершили ряд краж и завладели имуществом доверчивых пожилых людей на более чем 40 тысяч гривен.

В приговоре суда говорится, что львовянка полностью признала свою вину и раскаялась.

Подсудимая объяснила, что к ограблениям ее уговорила знакомая.

В то время женщина была в тяжелом материальном положении, поэтому она согласилась.

Львовянка рассказала, что она заговаривала пенсионеров, а ее подруга в то время искала в квартире деньги.

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Суд наказал львовянку

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в воровстве. Судебное заседание по этому делу состоялось 19 августа.

Галицкий районный суд Львова поддержал позицию прокурора. Судья признал обвиняемую виновной и назначил наказание – 3 года за решеткой. По украинскому законодательству, на этот приговор еще можно подать апелляцию. Дело в отношении второй злоумышленницы сейчас находится на рассмотрении в суде.